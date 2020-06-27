Скандальный телеведущий Остап Дроздов, который в прошлом году призывал лишать гражданства жителей Донбасса, заявил, что Украина может существовать либо "под Россией", либо вести нескончаемую войну с пророссийскими идеями.

Об этом он рассказал в интервью "ISLND TV".

"Я вообще Украину как проект – и гуманитарный, и государственнический – расцениваю исключительно как АнтиРоссию. Другой цели существования независимой Украины нет. Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина. Она может быть независимой, переходной, малороссийской, как сейчас, – это не Украина. А, собственно, Украина как антироссийский проект, который призван отрицать все русское как насильственно оккупационное и привнесенное через насильственные действия – собственно, это и есть суть. Без этого мне это неинтересно вообще. Меня ввиду этого сегодняшняя Украина не интересует, она не хочет быть антироссийской", - считает он.

Также эксперт заявил, что Украина оказалась соседом "цивилизационной черной дыры", с чем ей очень не повезло. Это толкает нашу страну на вечное противостояние пророссийским идеям.

"Нас этот боженька взял и поставил на худшее место земного шара под боком этой евразийской "азиопы" под названием Россия. Это цивилизационная черная дыра, которая сколько существует, со времен появления какого-то Московского княжества, с каких пор она существует, она на планете Земля была такой черной дырой, язвой и вечным экспортом варварства, вандализма

Также Дроздов рассказал, что ненавидит нынешнюю Украину и ее жителей, которые отказываются собственноручно влиять на развитие страны, взамен выбирая "обитателя дна" в качестве президента.

"Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной, которые и дальше сидят в одном месте у нашего северного соседа – ненавижу "народ", который сходил на эти выборы и проголосовал за обитателя дна. У меня за столько лет есть основания ненавидеть свою собственную страну, потому что я в ней несчастлив. Я ее гражданин, я тут вырос и сформировался, я все эти тридцать лет глобально несчастливый человек. Вот, живет себе нормальный человек в своей стране, не имея возможности практиковать свой язык на всей территории от Сяна до Дона, что мне в гимне пообещали, не имея возможности видеть единомышленников, не имея всего этого даже на половине своей территории, я буду её не то что ненавидеть, я бы её задушил голыми руками", - добавил он.

Видео: YouTube / ISLND TV

Напомним, активисты из организации "Движение сопротивления капитуляции", которые протестуют против сдачи позиций Донбассе, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не использовать чрезвычайное положение, которое планируется ввести в стране, для "уступок России".

Как сообщала "Страна", ранее журналисты составили пять сценариев для окончания войны с Россией в 2020 году.