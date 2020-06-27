Правительство Украины разработало график, согласно которому с 1 сентября минимальная зарплата в Украине будет увеличена до 5 тысяч гривен.

Об этом в субботу, 27 июня, информирует пресс-служба Офиса президента.

Так, на сегодняшнем совещании у главы государства премьер-министр Денис Шмыгаль презентовал график повышения минимальной заработной платы в Украине, который он разработал совместно с министром финансов Сергеем Марченко.

Согласно планам правительства, с 1 сентября этого года "минималка" будет увеличена до 5 тысяч гривен, с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев - главный показатель нашей эффективности", - так отреагировал на план Кабмина президент Зеленский.

Стоит отметить, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 гривен.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал повышение зарплат медикам до 75% с 1 сентября этого года.

Ранее мы писали, что по словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, во втором полугодии минимальный размер заработной платы для граждан должен быть увеличен более чем на 500 гривен.