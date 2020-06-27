В сети неоднозначно отнеслись к размеру финансовой помощи США Украине в размере 100 тысяч долларов на ликвидацию последствий масштабных наводнений в западных регионах страны.

Пользователи активно делятся своими мыслями в Facebook и Telegram.

Многих удивил очень небольшой объем помощи, которой хватит разве что на отстройку нескольких домов в зоне бедствия.

"На две хаты: США предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях. На утро 27 июня в западных областях Украины из-за непогоды в 180 населенных пунктах подтоплен 3 871 дом, остаются затоплеными подвалы и приусадебные участки местного населения, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, обесточены 8 пунктов на Прикарпатье", - написала в своем аккаунте Елена Скидан.

Журналист Юрий Ткачев замечает, что выделенные ранее на противодействие российской пропаганде средства в размере 50 миллионов долларов - гораздо больше помощи на ликвидацию последствий стихии в Ивано-Франковской, Черновицкой и части Львовской и Тернопольской областей.

"США от щедрот выделили на ликвидацию наводнения в Западной Украине 100 тысяч долларов США. Для сравнения, на программу финансирования проамериканской и антироссийской пропаганды в Украине они выделили 50 миллионов долларов - в 500 раз больше", - написал он.

В свою очередь, пользователь сети Дмитрий Марунич прокомментировал новость так: "Сто, сто тысяч долларов США, Карл. Американски народ? Рилли? За кого они нас имеют?".

Напомним, США выделят Украине финансовую помощь для борьбы с последствиями потопа на Западной Украине. Ее размер составит 100 000 долларов. В посольстве подчеркнули, что они тесно сотрудничают с украинским правительством, чтобы средства были использованы быстро и эффективно.

Как сообщала "Страна", ущерб от природного катаклизма местные власти оценили в 400 миллионов гривен. Вскоре Кабмин заявил о выделении 672 миллиона гривен на устранение последствий наводнений и помощь местным жителям.