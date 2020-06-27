Зеленский вручил известным людям награды ко Дню Конституции Украины. Фото: Страна

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции подписал указ о награждении государственными наградами выдающихся граждан. В их числе рэпер Потап, певица Тина Кароль и телеведущая Маша Ефросинина.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента в субботу, 27 июня.

Так, президент наградил званиями и орденами следующих людей.

Спорт:

  • Валерий Борзов (вице-президент Национального олимпийского комитета Украины) - орден князя Ярослава Мудрого IV степени

  • Светлана Саидова (главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию) - орден княгини Ольги II степени

  • Ирина Пустовойт (тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №16) - звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины"

Культура:

  • Василий Зинкевич (сольный вокалист) - орден князя Ярослава Мудрого III степени

  • Елена Филипьева (артистка балета "Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко") - орден князя Ярослава Мудрого III степени

  • Богдан Струтинский (генеральный директорм и художественный руководитель "Киевского академического театра оперетты") - орден "За заслуги" I степени

  • Андрей Белоус (директор - художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра) - орден "За заслуги" III степени

  • Ростислав Держипольский (директор - художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко) - орден "За заслуги" III степени

  • Мария Ефросинина (общественный деятель) - орден "За заслуги" III степени

  • Ирина Билык (певица и артистка) - орден княгини Ольги III степени

  • Тина Кароль (певица и артистка) - орден княгини Ольги III степени

  • Олег Филимонов (артист театра и кино) - звание "Народный артист Украины"

  • Арсен Мирзоян (певец и композитор) - звание "Заслуженный артист Украины"

  • Алексей Потапенко (рэпер Потап - Ред.) (певец, композитор, продюсер) - звание "Заслуженный артист Украины"

  • Нариман Алиев (режисер, сценарист) - звание "Заслуженный деятель искусств Украины"

  • Антонио Лукич (режисер) - звание "Заслуженный деятель искусств Украины"

Медиа и СМИ:

  • Александр Мартыненко (генеральный директор общества "Информационное агентство "Интерфакс-Украина") - орден князя Ярослава Мудрого V степени

  • Алла Мазур (ведущая телевизионной службы новостей ТРК "Студия "1+1") - орден княгини Ольги II степени

  • Елена Несмиян (главный продюсер телевизионной службы новостей ТРК "Студия "1+1") - орден "За заслуги" I степени, посмертно

Также были награждены:

  • Ярослав Билас (председатель правления общественной организации "Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Собратья объединены") - орден" За заслуги" III степени

  • Дарвин Потуданский (оперуполномоченный сектора Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, старший лейтенант) - орден "За мужество" III степени, посмертно

Зеленский присвоил Потапу звание заслуженного артиста по случаю Дня Конституции. Скриншот: Офис Президента в Фейсбук

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский по случаю праздника Дня матери наградил 678 украинских женщин званием "Мать-героиня".

Ранее мы писали, что Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени умершего 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады полковника Юрия Межакова.

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