Потапу - заслуженного, Кароль и Билык - по ордену. Зеленский раздал награды по случаю Дня Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции подписал указ о награждении государственными наградами выдающихся граждан. В их числе рэпер Потап, певица Тина Кароль и телеведущая Маша Ефросинина.
Об этом информирует пресс-служба Офиса президента в субботу, 27 июня.
Так, президент наградил званиями и орденами следующих людей.
Спорт:
- Валерий Борзов (вице-президент Национального олимпийского комитета Украины) - орден князя Ярослава Мудрого IV степени
- Светлана Саидова (главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию) - орден княгини Ольги II степени
- Ирина Пустовойт (тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №16) - звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины"
Культура:
- Василий Зинкевич (сольный вокалист) - орден князя Ярослава Мудрого III степени
- Елена Филипьева (артистка балета "Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко") - орден князя Ярослава Мудрого III степени
- Богдан Струтинский (генеральный директорм и художественный руководитель "Киевского академического театра оперетты") - орден "За заслуги" I степени
- Андрей Белоус (директор - художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра) - орден "За заслуги" III степени
- Ростислав Держипольский (директор - художественный руководитель Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко) - орден "За заслуги" III степени
- Мария Ефросинина (общественный деятель) - орден "За заслуги" III степени
- Ирина Билык (певица и артистка) - орден княгини Ольги III степени
- Тина Кароль (певица и артистка) - орден княгини Ольги III степени
- Олег Филимонов (артист театра и кино) - звание "Народный артист Украины"
- Арсен Мирзоян (певец и композитор) - звание "Заслуженный артист Украины"
- Алексей Потапенко (рэпер Потап - Ред.) (певец, композитор, продюсер) - звание "Заслуженный артист Украины"
- Нариман Алиев (режисер, сценарист) - звание "Заслуженный деятель искусств Украины"
- Антонио Лукич (режисер) - звание "Заслуженный деятель искусств Украины"
Медиа и СМИ:
- Александр Мартыненко (генеральный директор общества "Информационное агентство "Интерфакс-Украина") - орден князя Ярослава Мудрого V степени
- Алла Мазур (ведущая телевизионной службы новостей ТРК "Студия "1+1") - орден княгини Ольги II степени
- Елена Несмиян (главный продюсер телевизионной службы новостей ТРК "Студия "1+1") - орден "За заслуги" I степени, посмертно
Также были награждены:
- Ярослав Билас (председатель правления общественной организации "Союз участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Собратья объединены") - орден" За заслуги" III степени
- Дарвин Потуданский (оперуполномоченный сектора Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, старший лейтенант) - орден "За мужество" III степени, посмертно
Напомним, в мае президент Владимир Зеленский по случаю праздника Дня матери наградил 678 украинских женщин званием "Мать-героиня".
Ранее мы писали, что Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени умершего 28 мая в районе проведения операции Объединенных сил командира 1-й отдельной танковой Сиверской бригады полковника Юрия Межакова.