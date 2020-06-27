Из-за ширящейся эпидемии коронавируса в Украине президент Владимир Зеленский созвал на экстренное селекторное совещание не только членов Кабмина и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и мэров городов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Появился слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какую угрозу сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Для всех нас должно быть важным одно - здоровье и жизнь украинцев", - заявил президент.

В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов напомнил, что, по сравнению с показателями на конец мая, заболеваемость коронавирусом увеличилась в два-три раза. Однако смертность снизилась, что говорит о качественном лечении. Но, если не взять ситуацию под контроль, больницы будут переполнены уже через две недели и можно ждать третью волну.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 000 населения. Еще 10 дней назад он был меньше 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения. Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и другими для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 22.00 и поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должен быть подготовлены соответствующие технические возможности.

Тем временем глава МВД Арсен Аваков отчитался о проверке 6 200 заведений за последние двое суток, по итогам которых составили 355 админпротоколов. Больше всего нарушителей оказалось в Киеве, Винницкой, Тернопольской, Одесской и Львовской областях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия другого закона - о лечении коронавирусной болезни незарегистрированными в Украине препаратами. Последний был принят Верховной Радой 30 марта.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по предотвращению второй волны и остановке распространения коронавируса в стране.