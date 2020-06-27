В ночь на 27 июня в Киеве могла рвануть еще одна многоэтажка. Киевские коммунальщики приехали на вызов о разрыве газового шланга и обнаружили парня, который угрожал взорвать многоэтажку из-за ссоры с отцом, который в итоге и вызвал специалистов.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевгаза" в Facebook.

"Житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе открыл краны газовой плиты и угрожал взорвать дом. Так ночью в опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки. Эмоционально неуравновешенный сын намеревался использовать для этого газ. Специалисты службы 104 обнаружили на кухне обрезанный шланг к газовой плите. Работники аварийной службы немедленно отключили квартиру от газоснабжения, чтобы ликвидировать угрозу взрыва", - указано в сообщении.

Напомним, жители улицы Ивана Кудри в Печерском районе Киева забили тревогу - на участке в районе старой застройки возле дома №42 начал подниматься асфальт, из-под земли повалили клубы дыма и вырывались языки пламени. Перепуганные горожане решили, что произошел разрыв газовой магистрали и начали наперебой звонить в аварийные службы. На место событий съехались аварийная служба газа, полиция и скорая.

Как сообщала "Страна", в ПАО "Киевгаз" утверждают, что взрыв в одной из квартир многоэтажки на ул. Донецкой в Киеве произошел из-за попытки женщины совершить самоубийство.