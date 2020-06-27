Рынок труда в Украине, который сильно пострадал из-за коронавирусного карантина, постепенно выходит из кризиса. За время действия ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией инфекции, трудоустроились более 150 000 человек.

Об этом в субботу, 27 июня, написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook.

"С начала июня происходит стабилизация на рынке труда. Госслужба занятости за карантин помогла найти работу 156 000 человек. Положительные результаты дает и введенная в начале мая правительственная программа помощи по частичной безработице для МСБ (малого и среднего бизнеса - Ред.)", - сообщил глава правительства.

По его словам, после запуска программы в начале мая было подано 155 000 заявок, в результате чего удалось сохранить рабочие места для 241 000 человек.

Напомним, недавно нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества и подняла вопрос о стерилизации граждан без дохода.

Ранее мы писали, что количество новых физических лиц-предпринимателей (ФОП-ов) в Украине превысило докарантинный уровень в первую неделю июня.