Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, Египет решил не терять прибыль в разгар туристического сезона и открыть кафе, клубы, спортзалы, религиозные заведения и театры.

Об этом сообщает Associated Press.

Так, в кафе с сегодняшнего дня, 27 июня, позволено заполнять 25% посадочных мест, однако до конца эпидемии будут запрещены кальяны. В церквях и мечетях пока что нельзя проводить массовые службы по выходным, однако при контроле посещаемости по будням и в масках - можно.

Также вскоре в стране восстановится международный туризм - с первого июля Египет открывает воздушное сообщение. Самолеты будут курсировать в 29-и направлениях: в Европу, Африку, на Ближний Восток, в Северную Америку. Кроме того, на следующей неделе власти обещают открыть самые популярные курорты: это - Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух.

Гражданские деятели критикуют такое решение, так как до сих пор в Египте сохраняется рост заболеваемости коронавирусом и смертности от его осложнений. С начала эпидемии в стране заразилось 62,7 тысяч человек, из которых 2,6 тысяч умерло. Местные журналисты утверждают, что реальная цифра может быть больше в разы из-за недостаточного тестирования населения.

Напомним, премьер-министр Египта Мустафа Мадбул заявил, что в стране откроются рестораны, кафе и культовые сооружения. Так же власти, уже разрешившие работу трех курортов, временно отменяют визовый сбор.

Как сообщала "Страна", Египет с 1 июля примет первых иностранных отдыхающих после трех месяцев карантина. К туристическому сезону полностью готовы Хургада и Шарм-эль-Шейх на побережье Красного моря, а также Марса-Матрух на Средиземном море.