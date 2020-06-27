Завтра, 28 июня, в День Конституции в части регионов Украины погода будет дождливой, однако в целом на территории страны ожидается жара.

Такой прогноз на воскресенье опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Запад, Харьковщина, и немного заденет северные районы центральных областей: там пройдут кратковременные дожди с грозами. Завтра при грозах возможно шквалистое усиление ветра. В Киеве и области завтра дождь с грозой", - уверяет метеоролог.

По ее словам, на юге страны, в частности в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и на Приазовье будет сухо, солнечно и жарко.

Температура воздуха по всей стране будет колебаться от 26 до 33 градусов тепла.

"Особенно повезет тем, кто еще вчера рванул на украинские моря - как раз погода купально-загоральная. Но не увлекайтесь слишком солнцем, лучше в шляпке, панамке, или периодически в воде. Кстати, о водичке - в Черном море 22-25 градусов, а в Азовском до 28 градусов. И в Днепре замечательно, 24 -25 градусов", - добавила Диденко.

Напомним, что на выходных западные регионы Украины ожидают осадки с грозами, на День Конституции дожди пройдут также на севере страны и в Киеве.

Ранее мы писали, что в июле средняя температура воздуха не будет запредельно жаркой, однако в отдельных регионах Украины столбики термометра покажут +41 градус. Также в следующем месяце ожидаются сильные осадки и грозы.