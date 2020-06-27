Основатель Facebook Марк Цукерберг предупредил о нововведениях в политике соцсети в преддверии президентских выборов в США.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Три недели назад я взял на себя обязательство пересмотреть нашу политику накануне выборов 2020 года. Эта работа продолжается, но сегодня я хочу поделиться элементами новой политики относительно предоставления людям достоверной информации о выборах, борьбы с ограничением свободы выбора и борьбы с языком ненависти", - указано в сообщении.

Так, компания обязуется тщательно отслеживать потенциальную дезинформацию и быстро удалять ее, то же касается сообщений, провоцирующих ненависть.

В частности, в Facebook обещают тщательно отслеживать контент, который вводит людей в заблуждение, и удалять сообщения, провоцирующие ненависть. В то же время официальные заявления политиков будут помечать как "достойные новостей".

"Я верю, что мы сможем добиться прогресса в сфере здравоохранения и расовой справедливости, одновременно сохраняя наши демократические ценности свободы выражения мнений и голосования", - добавил Цукерберг.

Напомним, для президента США Дональда Трампа, который пошел на второй избирательный срок, эта предвыборная кампания будет невероятно сложной. Дональд Трамп уверен, что для него вероятность проиграть президентские выборы в ноябре 2020 года будет выше, если голосование пройдет так же и по почте.

Как сообщал "Страна", советник президента США Джаред Кушнер заявил, что нет гарантий того, что президентские выборы в Америке на фоне пандемии коронавируса пройдут в намеченный срок - 3 ноября 2020 года.