Вчера, 26 июня, в Харькове водитель "Жигулей" наехал на коляску с ребенком. Девочка была госпитализирована, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Теперь виновник происшествия может сесть в тюрьму на 8 лет.

Об этом информирует пресс-служба полиции.

Сообщается, что около 19:00 в пятницу, 18-летний водитель толкал задним ходом автомобиль "ВАЗ 21013", в результате чего машина наехала на коляску с младенцем. Девочку 2020 года рождения с травмами доставили в больницу, но спасти не смогли.

В Харькове водитель задавил новорожденную девочку в коляске. Фото: Нацполиция

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В Харькове водитель задавил новорожденную девочку в коляске. Фото: Нацполиция

Напомним, что недавно в Днепре грузовик с песком столкнулся с микроавтобусом, который перевозил ульи с пчелами. В результате аварии погибли 51-летний мужчина и 14-летний мальчик.

Ранее мы писали, что 7 июня, в Житомирской области втолкнулись две легковые машины, в результате чего двое школьников и женщина с травмами были госпитализированы.