Коломойский написал Венедиктовой заявление на Порошенко после выхода книги Болтона

Олигарх Игорь Коломойский пожаловался генпрокурору Украины на ущемления со стороны бывшего президента Петра Порошенко, ссылаясь на соответствующие разделы в книге бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

На имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой олигарх подал официальное заявление о привлечении к ответственности экс-президента. Игорь Коломойский требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по ч. 1 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием). Об этом передает УНИАН.

Так, в книге "Комната, где это произошло (The Room Where It Happened A White House Memoir)", которую опубликовали 23 июня, Болтон пишет, что Порошенко лично просил его помочь с санкциями против Игоря Коломойского, который на тот момент открыто поддерживал главного соперника Порошенко - Юлию Тимошенко.

"В частности, в своей книге Джон Болтон описывает свой первый официальный визит в Украину в 2018 году, когда он в компании руководителя Пентагона Джима Меттиса прилетел в Киев на военный парад по случаю Дня независимости Украины. На то время в Украине уже фактически началась президентская предвыборная кампания - и уже на первой официальной встрече тогдашний президент Петр Порошенко попытался привлечь американскую делегацию на свою сторону", - отмечает Коломойский.

Как говорится в книге Болтона, дальше была встреча в Мариинском дворце в присутствии главы МИД Климкина, где Порошенко, в частности, заявил о желании купить больше американского оружия. Потом тогдашний президент увел Болтона в другую комнату для встречи с глазу на глаз, где попросил США поддержать его предвыборную кампанию.

"После встречи (двух делегаций - Ред.), Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание. Он также выдвинул ряд других просьб, на которые я отреагировал - и это позволило мне быть не слишком грубым, когда я ответил "нет" на просьбу о поддержке. Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года", - цитируется в заявлении отрывок книги Болтона.

В этом вопросе, как отмечает Коломойский, Болтон не исключил возможность поддержки, и предложил Порошенко передать в Минюст США улики против Игоря Коломойского.

По мнению Коломойского, из книги Болтона усматривается, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, в августе 2018 года во время личной встречи с Джоном Болтоном предложил последнему противоправную выгоду для третьих лиц в виде значительного увеличения закупок американского оружия и, в обмен на это, попросил Болтона повлиять на должностных лиц иностранного государства, в частности, на президента Дональда Трампа (а также на других лиц, которые занимают должности в исполнительном органе этого иностранного государства) применить международные санкции к гражданину Украины Коломойскому Игорю Валерьевичу, который, по мнению Петра Порошенко, поддерживал его политического оппонента на предстоящих выборах президента Украины.

Коломойский считает, что в описанных выше действиях Порошенко усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием), а именно предложение, обещание предоставления неправомерной выгоды лицу, которое предлагает или обещает (соглашается) за такую выгоду или за предоставление такой выгоды третьему лицу повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

При этом, указанное уголовное правонарушение было непосредственно направлено на причинение Коломойскому материального ущерба в особо крупном размере, и принесло последнему значительный моральный ущерб, отмечается в заявлении.

Напомним, в США поступили в продажу нашумевшие мемуары бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома". Из них стало известно, что Петр Порошенко хлопотал перед американцами о вводе санкций против Игоря Коломойского.

Как сообщала "Страна", украинский олигарх Игорь Коломойский написал заявление на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой, в котором обвиняет экс-президента Петра Порошенко в том, что тот под предлогом национализации "Приватбанка" хотел получить контроль над каналом "1+1".