Президент России Владимир Путин легко манипулирует лидером США Дональдом Трампом, потому что хорошо изучил его слабые стороны и видит его "насквозь".

Об этом рассказал автор мемуаров о работе в Белом доме, бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, как передает УП со ссылкой на Голос Америки.

"Я думаю, Путин думает, что может заставить Трампа плясать под свою дудку. Он видит его насквозь. Я думаю, из-за него для Дональда Трампа почти невозможно признать, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, пыталась вмешаться в выборы 2018-го, и несомненно собирается вмешаться в выборы 2020 года. Трамп убежден: если он это признает, он подкосит легитимность своей победы в 2016 году. Я думаю, что это неправильно. Но, как показала пресс-конференция Хельсинского саммита, когда оказалось, что президент доверился слову Владимира Путина больше, чем собственной разведке, это вызвало огромное беспокойство, особенно среди наших партнеров", - сказал Болтон.

По его мнению, Трамп планировал заморозить военную помощь Украине для того, чтобы переизбраться на следующий срок.

"Фокус на Украине был полностью связан с причинением вреда политическим оппонентам Трампа - Хиллари Клинтон и Джо Байдену. Это не имело ничего общего с проблемой коррупции в Украине. Смотрите, есть причины, а есть поводы. Мантра о коррупции в Украине была поводом. Настоящим вопросом было переизбрание президента", - отметил Болтон.

При этом Болтон считает, что решение о предоставлении помощи Киеву было разблокировано благодаря политическому давлению на Трампа.

"Думаю, что на двухпартийной основе члены Конгресса говорили: "Что здесь происходит? Мы утвердили эти деньги. Вы подписали закон. И все убеждены, что выделить эту помощь - это в интересах национальной безопасности Америки. Вы должны это сделать". В Белом доме был только один человек, который когда-либо имел сомнения относительно направления этой помощи Украине - и это был Дональд Трамп. И я думаю, что в конечном итоге только сила и политическое давление обязали его это сделать", - сказал Болтон.

Напомним, в своих мемуарах Болтон написал, что президент США Дональд Трамп называл Украину стеной между США и Россией.

Как мы сообщали ранее, Дональд Трамп утверждал, что военную помощь Украине должны предоставлять не США а НАТО.