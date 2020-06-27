Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пытается сотрудничать с Россией, несмотря на активное ведение гибридных и информационных войн со стороны Кремля.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

По словам канцлера, "есть веские причины снова и снова вступать в конструктивный диалог с Россией" из-за "большого стратегического влияния" на диктаторов Сирии и Ливии, а также на другие страны, которые находятся близко к Европе. Поэтому канцлер пытается продолжать сотрудничество с Москвой.

"Мы признаем, что гибридная война, средства дестабилизации являются моделью российских действий... Мы признаем, что дезинформационные кампании, средства так называемой гибридной войны принадлежат к арсеналу России", - отметила она в ответ на вопрос об осознании опасности со стороны Путина.

Также Меркель напомнила об убийстве грузина Зелимхана Хангошвили гражданином РФ в Германии. По ее словам, сейчас суд разбирается с этим делом.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин может принять новые меры в отношении России из-за убийства, которое произошло летом 2019 года в Тиргартене. Решение будет зависеть от хода суда.

Как сообщала "Страна", Украина ценит поддержку правительства ФРГ и лично канцлера Ангелы Меркель.