В министерстве здравоохранения Украины высказались по поводу мифа о том, что длительное ношение масок может повлечь за собой отравление углекислым газом или даже удушье. По заверениям ведомства, данное средство индивидуальной защиты не приводит к интоксикации, однако носить его долго достаточно некомфортно.

Об этом в субботу, 27 июня, информирует телеграм-канал министерства "Коронавирус-инфо".

"Единственное, что вас ждет после длительного ношения медицинской маски - это дискомфорт. Ни к интоксикации углекислым газом, ни к кислородной недостаточности оно не приводит. Однако защита, которую обеспечивает медицинская маска, способна спасать жизни, и это гораздо ценнее кратковременного дискомфорта", - заявили в Минздраве.

Также пресс-служба ведомства напомнила, что одноразовые маски не следует использовать повторно - их необходимо менять, как только они становятся влажными.

Напомним, что недавно в Минздраве Украины опровергли миф, что однажды переболевший коронавирусом человек становится его пожизненным носителем и может заражать других после излечения.

Ранее мы писали, что в ведомстве высказались о вакцинации и объяснили, что будет, если человек вовремя не сделает необходимые прививки.