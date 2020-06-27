В Вологодской области было замечено редкое для России явление. Сегодня, 27 июня, над Тарногским районом пронесся огромный смерч высотой в несколько десятков метров.

Видео торнадо очевидцы опубликовали в YouTube.

Так, по предварительным данным местных спасателей, в результате стихии никто не пострадал. Тем не менее, смерч повалил несколько десятков деревьев.

По Вологодской области пронесся огромный торнадо. Фото: TV-21

"Спасаться не собирались, поскольку шло вдали и в направлении от нас. Но на самом деле было жутко, сила у него была большая. По моим данным, без жертв, прошло мимо деревень, ушло в лес, но повалило много деревьев", - рассказал один из очевидцев разгула стихии.

По Вологодской области пронесся огромный торнадо. Фото: TV-21

Видео: YouTube/ Катастрофы Земли

Напомним, что не так давно жители Херсонской области сняли на камеру уже второй за несколько дней настоящий торнадо в Украине.

Ранее мы писали, что классический торнадо торнадо пронесся над Донецкой областью в воскресенье, 31 мая. На видео запечатлена черная туча и спустившаяся с неба гигантская воронка, которая достаточно быстро перемещалась.