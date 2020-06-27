В субботу, 27 июня, коронавирусная инфекция подтвердилась у министра обороны Сербии Александара Вулина, который недавно вернулся из Москвы, где был гостем на военном параде.

Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

Так, Вулин на прошлой неделе участвовал в праздновании победы во Второй мировой войне на Красной площади в Москве. Несмотря на это в министерстве обороны Сербии утверждают, что решили протестировать чиновника после того, как был госпитализирован один из государственных секретарей.

Сам Вулин себя чувствует хорошо и не имеет симптомов Covid-19. Сейчас он находится на самоизоляции.

"Министр обороны Александар Вулин вновь призывает всех граждан соблюдать меры, принятых республиканским кризисным штабом и правительством Сербии для предотвращения распространения и преодоления вирусной инфекции Covid-19", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, как на Красной площади в Москве прошел военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, на Параде Победы в Москве в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. 15-летний юноша вызвал волну восторга в соцсети Twitter.