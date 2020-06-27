Вчера, 26 июня, в Киеве парень залез на крышу поезда и загорелся после сильного удара током. Пострадавший был госпитализирован, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом в субботу, 27 июня, информирует пресс-служба столичной Нацполиции.

Сообщается, что информация о возгорании человека на одной из платформ Центрального железнодорожного вокзала поступила к стражам порядка около 22:00.

"По вызову немедленно выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта. На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током, в результате чего загорелся", - рассказали в полиции.

Пламя на мужчине удалось быстро потушить, а сам пострадавший с ожогами был госпитализирован в киевскую больницу. Полицейские выяснили, что жертвой происшествия был уроженец Черновицкой области 1994 года рождения.

"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в территориальном отделе полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация", - добавили в полиции.

Напомним, что вчера во время пожара в металлическом павильоне в Дарницком районе Киева погибла женщина.

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