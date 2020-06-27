В субботу, 27 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании в ближайшее время отправиться в Россию, где продолжит переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

"Переговоры по укреплению доверия, начатые с президентом Путиным в форте Брегансон, продолжаются. Я скоро поеду в Россию", - сказал хозяин Елисейского дворца.

Ключевыми темами переговоров, как утверждает Макрон, станут европейская безопасность, региональные конфликты и изменение климата.

До этого сообщалось о видеооконференции между Путиным и Макроном. В ее ходе должны были быть подняты вопросы Украины, Ирана и Ливии. Вместе с тем Макрон предупредил, что надеяться на продвижение в украинском вопросе пока не стоит.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский хочет собрать "Нормандскую четверку" в ближайшие месяцы, несмотря на пандемию.