Макрон в ближайшее время посетит Россию для переговоров с Путиным
В субботу, 27 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании в ближайшее время отправиться в Россию, где продолжит переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Reuters.
"Переговоры по укреплению доверия, начатые с президентом Путиным в форте Брегансон, продолжаются. Я скоро поеду в Россию", - сказал хозяин Елисейского дворца.
Ключевыми темами переговоров, как утверждает Макрон, станут европейская безопасность, региональные конфликты и изменение климата.
До этого сообщалось о видеооконференции между Путиным и Макроном. В ее ходе должны были быть подняты вопросы Украины, Ирана и Ливии. Вместе с тем Макрон предупредил, что надеяться на продвижение в украинском вопросе пока не стоит.
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