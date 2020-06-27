Нападение на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре было инсценировано, чтобы обеспечить популярность фильму о священнослужителе отце Сергии, который снимает журналистка.

Об этом в субботу, 27 июня, рассказал соратник священника Всеволод Могучев в комментарии изданию "Подъем".

По мнению Могучева, Собчак сама спровоцировала конфликт, чтобы прорекламировать свой фильм.

"Ксению никто не бил. Она устроила истерику и закатила скандал. И насколько я понимаю, это была отличная пиар-кампания. Могу это оценить, как очень профессиональный пиар-ход перед выпуском документального фильма, связанного с отцом Сергием. Благодаря этому ее фильм сможет собрать большое количество просмотров", - сказал Могучев.

Стоит отметить, что Собчак приехала в Екатеринбург на церковный суд над отцом Сергием (Романовым), однако заседание отложили. Известно, что телеведущая снимает фильм об отце Сергии для своего YouTube-канала. Причиной церковного суда стало то, что Екатеринбургская епархия не одобрила ролики, в которых отец Сергий заявляет о создании "электронного концлагеря Сатаны" и проклинает руководство РПЦ за закрытие храмов во время пандемии коронавируса. После публикации этих видео митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Сергию проповедовать. Однако священник не подчинился. По его убеждению, этот вопрос должен рассматривать Поместный собор.

Напомним, что сегодня Собчак в своем Телеграм-канале сообщила о нападении на нее и ее съемочную группу на территории монастыря.

Примечательно, что это уже не первый раз за последнее время, когда телеведущая попадает в громкий скандал. Так, недавно Собчак потеряла контракт с компанией Audi из-за того, что она позволила себе публичные расистские высказывания.