Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вероятно, возьмет участие в президентских выборах в 2029 году.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Наверное, да. На следующих, наверное, нет. А вот через (каденцию - Ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период", - сказал он.

Кроме того, Ляшко также ответил на вопрос о предстоящих выборах мэра Киева, а также возможном выдвижении своей кандидатуры на них.

"Как только будет официальная информация и мы победим коронавирусную болезнь, тогда будем говорить о других вещах, в том числе и моих политических амбициях. Давайте подождем официальную позицию партии "Слуга народа"… Я думаю, они выберут достойного человека, чтобы он смог баллотироваться на пост мэра Киева", - рассказал Ляшко.

Виктор Ляшко не исключает своего выдвижения в президенты в 2029 году. Смотреть с 1:10:35. Видео: YouTube/Гордон

До этого "Страна" разбиралась, пойдет ли Зеленский на досрочны роспуск Верховной Рады на фоне провала важных для Офиса президента голосований и формального пропрезидентского монобольшинства.

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