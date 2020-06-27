В субботу, 27 июня, полиция отчиталась о проведении в Украине более 6 200 проверок на различных предприятиях. Правоохранители за двое суток зафиксировали сотни случаев нарушения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские проверили 3 500 предприятий торговли, 2 000 заведений общепита, 850 ночных клубов и развлекательных учреждений. По результатам проверок они составили 355 административных протоколов за нарушения правил карантина. Из них 28 протоколов были составлены на директоров развлекательных заведений, а еще 100 - на руководителей заведений общепита. Еще 227 - на директоров предприятий торговли.

"Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве", - сообщили в полиции.

В полиции отчитались о проведении рейдов по выявлению нарушений карантина. Фото: npu.gov.ua

До этого мы писали, что в правительстве считают необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания и общественного транспорта. За неделю чиновники хотели совершить не менее 10 000 проверок.

Напомним, что министр инфраструктуры Владислав Криклий требовал более жестко проводить контроль за соблюдением противоэпидемических норм и правил в транспорте.