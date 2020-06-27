В субботу, 27 июня, в России напали на телеведущую Ксению Собчак, а также ее съемочную группу. Это произошло во время съемок в Среднеуральном женском монастыре.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщила сама Собчак.

"На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова", — говорится в сообщении.

Собчак уточнила, что камеру отобрали "здоровенные бугаи".

"На телефон мой героический помощник Лена успела снять, и как заломили и стали бить Сергея, отобрав камеру, и как толкнули на землю меня, и как били Филиппа, бывшего послушника, который и рассказал нам историю, которую мы расследуем, как над ним, когда он был ребенком, издевались, когда он был подростком в монастыре", - сообщила ведущая.

Также Собчак рассказала, что в монастыре снимала сюжет про отца Сергея, который 13 лет пробыл в тюрьме за убийство человека.

Напомним, общественный деятель и светская львица Ксения Собчак анонсировала подачу иска в суд на издание Business Insider, опубликовавшее статью, в которой указано, что она якобы назвала афроамериканцев "ленивыми и глупыми". Ранее из-за этого Собчак потеряла выгодный рекламный контракт.