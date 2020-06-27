США выделят Украине финансовую помощь для преодоления последствий наводнения. Фото: Facebook/Arsen Avakov

США выделят Украине финансовую помощь для борьбы с последствиями потопа на Западной Украине. Ее размер составит 100 000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 000 долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что они тесно сотрудничают с украинским правительством, чтобы средства были использованы быстро и эффективно.

США выделят Украине 100 тысяч долларов помощи для преодоления последствий наводнения

Ранее "Страна" писала, что потоп на Западной Украине 26 июня обесточил семь населенных пунктов и залил 8 000 домов

Также мы рассказывали, что из-за потопа в Ивано-Франковской области прокуратура открыла дело по статье "Экоцид".

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