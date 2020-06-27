В пятницу, 26 июня, в Сумской области украинские пограничники задержали 19-летнего россиянина, который пешком незаконно пересек государственную границу Украины, поскольку не хотел призываться на службу в армию.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Вчера, 26 июня, около госграницы в районе населенного пункта Лукашовка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Им оказался 19-летний житель Урала", - говорится в сообщении.

Позже пограничникам удалось выяснить, что юноша сбежал в Украину, чтобы найти тут работу. Так же он признался, что не желает быть призван на военную службу в России.

"Поэтому за незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечен к административной ответственности. Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года", - сообщили в Госпогранслужбе.

Россиянин пешком сбежал в Украину, чтобы не служить в армии. Видео: Youtube/Госпогранслужба Украины

Напомним, на границе Украины поймали велосипедиста-нарушителя, который утверждал что едет из Чехии в Казахстан.

Также мы писали, что СБУ задержала пограничников, которые брали взятки за пересечение границы во время карантина.