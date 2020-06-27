Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о том, что в страну придут грозы, град и шквалы. В Украине повысится уровень воды в водоемах. Это может привести к затоплению еще в двух областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 28 июня днем ​​в западных, северных и Винницкой областях - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киевской области днем ​​28 июня - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве днем ​​28 июня гроза", - говорится в сообщении.

27-28 июня в реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 08:00 24 июня. Возможно небольшое затопление пастбищ и сенокосов возле пгт Любешов.

Кроме того, 27 июня уровень воды в Днестре может достичь опасных отметок и привести к затоплению в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.

27-30 июня ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м, при этом вероятно затопление в населенных пунктах Беляевского района Одесской области, села Яськи и города Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.

Напомним, что потоп на Западной Украине вчера обесточил семь населенных пунктов и залил 8 000 домов.

Также "Страна" писала, что под Одессой перекроют часть дороги на Рени из-за опасности затопления.