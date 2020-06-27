В субботу, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетил в Херсоне синагогу Хабад, которую в апреле преступники пытались сжечь.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад в Херсонской области, община которой насчитывает более 5 тысяч человек", — сказано в сообщении.

В ходе визита Зеленский встретился с главным раввином Херсона и области Иосифом-Ицхаком Вольфом, а также осмотрел отремонтированные части здания, которые в апреле были повреждены огнем.

"Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное – и это произошло – что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное – чтобы все себя здесь чувствовали как люди", — сказал Зеленский.

Отметим, синагога была построена в 1895 году. До 1941-го она служила как молитвенный дом. После капитального ремонта и реставрации открылась в сентябре 2010-го. В апреле этого года ее пытались поджечь. Задержать двух подозреваемых удалось через три недели.

Зеленский в Херсоне посетил синагогу Хабад. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, Офис президента не аккредитовал многих журналистов на пресс-конференцию, которую глава государства Владимир Зеленский проводил в ходе рабочего визита в Херсон. В ответ на это местные СМИ опубликовали на своих сайтах шуточные публикации о президенте и его поездке.

Ранее мы писали, что Украина подписала концессионный договор о передаче Херсонского морского торгового порта. Документ был оформлен в присутствии президента Владимира Зеленского.