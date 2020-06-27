В Украине увеличилось количество неготовых к смягчению карантина областей. Список
В Украине по состоянию на субботу, 27 июня, к смягчению карантина не готовы 11 областей и Киев. Еще вчера, кроме столицы, таких регионов было 10. Сегодня к списку проблемных областей добавилась Черниговская.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Переход областей к следующему этапу смягчения карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.
По данным Минздрава, критериям не соответствуют:
- Киев
- Волынская область
- Донецкая область
- Закарпатская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Хмельницкая область
- Черновицкая область
- Черниговская область.
Данных из аннексированного Крыма и Севастополя нету, поэтому их также причисляют к неготовым регионам.
Скриншот: moz.gov.ua
Отметим, что в Украине по состоянию на утро 27 июня зафиксировано уже более 42 000 случаев коронавируса. За сутки - еще 948 новых больных.
Ранее "Страна" писала, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил закрытие общественного транспорта в Украине.
Также мы рассказывали, что в Киевской области уже ограничили проведение массовых мероприятий и сократили время работы общепита.