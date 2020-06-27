В Украине все больше регионов признают неготовыми к смягчению карантина. Фото: "Страна"

В Украине по состоянию на субботу, 27 июня, к смягчению карантина не готовы 11 областей и Киев. Еще вчера, кроме столицы, таких регионов было 10. Сегодня к списку проблемных областей добавилась Черниговская. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Переход областей к следующему этапу смягчения карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

По данным Минздрава, критериям не соответствуют:

  1. Киев
  2. Волынская область
  3. Донецкая область
  4. Закарпатская область
  5. Киевская область
  6. Луганская область
  7. Львовская область
  8. Одесская область
  9. Ровенская область
  10. Хмельницкая область
  11. Черновицкая область
  12. Черниговская область. 

Данных из аннексированного Крыма и Севастополя нету, поэтому их также причисляют к неготовым регионам. 

Готовность регионов Украины к смягчению карантина на 27 июня. Таблица: Минздрав

Скриншот: moz.gov.ua

Отметим, что в Украине по состоянию на утро 27 июня зафиксировано уже более 42 000 случаев коронавируса. За сутки - еще 948 новых больных.

Ранее "Страна" писала, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил закрытие общественного транспорта в Украине

Также мы рассказывали, что в Киевской области уже ограничили проведение массовых мероприятий и сократили время работы общепита

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.