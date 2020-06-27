В Украине по состоянию на субботу, 27 июня, к смягчению карантина не готовы 11 областей и Киев. Еще вчера, кроме столицы, таких регионов было 10. Сегодня к списку проблемных областей добавилась Черниговская.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Переход областей к следующему этапу смягчения карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

По данным Минздрава, критериям не соответствуют:

Киев Волынская область Донецкая область Закарпатская область Киевская область Луганская область Львовская область Одесская область Ровенская область Хмельницкая область Черновицкая область Черниговская область.

Данных из аннексированного Крыма и Севастополя нету, поэтому их также причисляют к неготовым регионам.

Скриншот: moz.gov.ua

Отметим, что в Украине по состоянию на утро 27 июня зафиксировано уже более 42 000 случаев коронавируса. За сутки - еще 948 новых больных.

Ранее "Страна" писала, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил закрытие общественного транспорта в Украине.

Также мы рассказывали, что в Киевской области уже ограничили проведение массовых мероприятий и сократили время работы общепита.