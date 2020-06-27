Киевская таможня предупредила попытку незаконно провезти на территорию Украины партию черных бриллиантов из Индии общим весом свыше 90 карат. Их пытались выдать за синтетические камни стоимостью в 8 долларов.

Об этом говорится на странице киевской таможни в Facebook.

"Таможенники решили тщательно проверить международное экспресс-отправление с пятнадцатью пакетиками с обработанным камнем черного цвета размером от 1,0 до 8,0 мм, и с помощью детектора драгоценных камней Presidium обнаружили, что камни являются бриллиантами. Данную информацию предварительно подтвердили таможенникам и специалисты Государственного геммологического центра", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Бриллианты были изъяты до вынесения решения суда. Теперь их ожидает окончательная экспертиза. Стоимость драгоценных камней установят дополнительно.

"По имеющейся информации, стоимость камней размером 8 мм в Индии, где цена бриллиантов самая низкая в мире, колеблется от 1 до 3 тысяч долларов. В Европе черные бриллианты стоят значительно дороже. Считается, что черные бриллианты получили популярность относительно недавно и уже стали одними из самых востребованных в мире", — сообщает пресс-служба таможни.

В Украину из Индии пытались провести 90 карат черных бриллиантов. Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит со схемами на таможне после отставки Нефедова.

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