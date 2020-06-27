В Украину из Индии пытались незаконно провезти 90 карат черных бриллиантов. Фото
Киевская таможня предупредила попытку незаконно провезти на территорию Украины партию черных бриллиантов из Индии общим весом свыше 90 карат. Их пытались выдать за синтетические камни стоимостью в 8 долларов.
Об этом говорится на странице киевской таможни в Facebook.
"Таможенники решили тщательно проверить международное экспресс-отправление с пятнадцатью пакетиками с обработанным камнем черного цвета размером от 1,0 до 8,0 мм, и с помощью детектора драгоценных камней Presidium обнаружили, что камни являются бриллиантами. Данную информацию предварительно подтвердили таможенникам и специалисты Государственного геммологического центра", — говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Бриллианты были изъяты до вынесения решения суда. Теперь их ожидает окончательная экспертиза. Стоимость драгоценных камней установят дополнительно.
"По имеющейся информации, стоимость камней размером 8 мм в Индии, где цена бриллиантов самая низкая в мире, колеблется от 1 до 3 тысяч долларов. В Европе черные бриллианты стоят значительно дороже. Считается, что черные бриллианты получили популярность относительно недавно и уже стали одними из самых востребованных в мире", — сообщает пресс-служба таможни.
В Украину из Индии пытались провести 90 карат черных бриллиантов. Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
Напомним, "Страна" писала о том, что происходит со схемами на таможне после отставки Нефедова.
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