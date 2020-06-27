После карантина украинские компании постепенно восстанавливают работу. В стране уже открылись 86% ресторанов. В целом оборот общественного питания восстановился на 76%.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Отмечается, что с апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 45%, сейчас на сайте Work.ua 43 000 активных вакансий, до начала карантина их было 54 000.

Кандидаты сейчас в среднем претендуют на зарплату в 12 000 грн - такую сумму предлагают им работодатели.

Кроме этого, две недели назад случился пик регистрации ФЛП: тогда в Украине было зарегистрировано 7 269 предпринимателей, а на этой неделе - 5 640.

Ранее "Страна" писала, что в Киевской области в рамках ужесточения карантина ограничили проведение массовых мероприятий и сократили время работы общепита.

Также мы рассказывали, что каждый четвертый бизнес нарушает правила карантина.