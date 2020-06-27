В Испании власти решили запустить программу по повышению минимального прожиточного минимума, которая предполагает раздачу денег населению просто так.

Об этом говорится в материале Euronews.

Так, с пятницы, 26 июня, на денежную помощь от государства могут претендовать 255 тысяч человек из наиболее уязвимых слоев населения. Половиной из первых получателей средств будут дети.

После полной программы запуска, утверждают чиновники, на помощь смогут претендовать 850 тысяч домохозяйств или 2,3 миллиона человек.

Уточняется, что размер выплат на одного человека составит 462 евро. Максимальный размер помощи составит 1015 евро в месяц. Предполагается, что в общей сложности подобная щедрость обойдется бюджету в три миллиарда евро.

Напомним, в Министерстве здравоохранения обновили список стран, где наблюдается опасная ситуация с эпидемией коронавируса. В перечень "красной зоны" попали более 50 государств. Среди них есть Великобритания и Испания.

Также "Страна" писала, что в воскресенье, 21 июня, власти Испании решили открыть границу для туристов, несмотря на то, что ввели ранее тройной контроль на границе из-за эпидемии коронавируса.