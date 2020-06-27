В городе Каменское Днепропетровской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли жизнь ежику. Он исчез в ливневке, а спасатели вытащили его.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В Службу спасения поступило сообщение от детей, которые сказали, что во дворе жилого дома на улице Приднепровской в Каменском ежик подполз к ливневой решетке и исчез.

Когда спасатели прибыли на место, там их уже ждали обеспокоенные дети. Сотрудники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента подняли решетку ливневой канализации и достали ежика. После этого животное отпустили на волю.

К спасению ежа были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Фото: ГСЧС

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