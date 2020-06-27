В пятницу, 26 июня, стало известно о смерти руководителя лабораторного центра Министерства здравоохранения во Львове Галины Михальчук. Причиной стал коронавирус.

Об этом сообщила Главная эпидемиолог области Наталья Тимко у себя в Facebook.

"… перестало биться сердце хорошего и мудрого человека, женщины, мамы, бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района. Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр г. Львова...Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь унес коронавирус...Могла еще жить, работать, воплощать в жизнь планы... Не судилось", — говорится в сообщении.

Также Тимко уточнила, что от коронавируса во Львовской области умерли 127 человек.

"Это 127 смерть на Львовщине от коронавируса. Сколько их еще будет? Вечная память Вам, Галина Трофимовна! Соболезнования семье…" — подчеркивается в тексте сообщения.

Как известно, женщине на момент смерти было 70 лет. Она возглавляла лабораторный центр, где работала на должности заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района города.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 27 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 42 065 человек. Вчера, 26 июня, в стране было зафиксировано 41 117 заболевших. Таким образом прирост за сутки составил 948. Это на 161 меньше вчерашнего антирекорда (1109 человек). Лидером по количеству обнаруженных заражений стала Львовская область - 168 человек.