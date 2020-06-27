Столица США - Вашингтон - может стать отдельным штатом. Сейчас он считается федеральным округом Колумбия и не входит ни в один из штатов. За отделение Вашингтона в штат проголосовало большинство членов палаты представителей.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Одобрили проект 232 конгрессмена, а высказались против - 180. В основном поддерживали идею представители Демократической парты, а республиканцы были против.

Автор законопроекта - представительница Демократической партии Элеонор Холмс Нортон - утверждает, что формирование отдельного штата имеет политическое и демографическое обоснование.

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