Полиция переквалифицировала статью в деле о нападении на члена координатора его движения в Харькове Никиту Роженко с хулиганства на "умышленное убийство".

Об этом лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил в Facebook.

"Полиция переквалифицировала статью в деле Никиты. Ч.2 ст.15, п.12 ч.2 ст. 115 УК Украины. Законченное покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Это было очевидно с первого дня", — написал Шарий.

Напомним, в среду, 24 июня, в Харькове избили координатора партии Шария. Жертвой нападения стал Никита Роженко, который накануне избиения написал заявление в полицию об угрозах со стороны руководителей харьковского Нацкорпуса.

Анатолий Шарий заявил, что на активиста напал Нацкорпус по заказу Офиса президента.

Позже лидер харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев стал отрицать причастность организации к избиению Роженко.

"Страна" также рассказывала, что медики оценивают состоянию Роженко как "стабильно тяжелое" и пока не дают прогнозов по поводу его выздоровления.