Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что за 100 дней, пока она на должности прокурора, тысячи людей посадили по делам прокуратуры. При этом она признала, что среди них нет топ-коррпционеров, но обещает им приговоры в будущем.

Об этом она сказала в своем видеообращении.

В видео Венедиктова рассказывает о своих достижениях на должности.

"Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона – все еще впереди. За весну, которая стала символической порой наказаний, 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 – уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций", - сообщила Венедиктова.

Генпрокурор также напомнила о завершении расследования в производстве по заказу и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Она добавила, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств, а в суд направлено более 30 тысяч дел. Судом приняты обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн гривен убытков.

Сообщено о подозрении также в более тысячи уголовных производств о совершении преступлений в бюджетной сфере и в около 500 – в совершении преступлений против окружающей среды и в земельной сфере.

Кроме того, за 100 дней уже разоблачены 106 организованных групп. Она сообщила, что на личном контроле генпрокурора находится состояние досудебного расследования и процессуального руководства в более четырех десятках уголовных производств.

Также генпрокурор рассказала, что сейчас идет работа по проведению аттестации прокуроров регионального уровня. С 1 июля начнется последний этап аттестации – проведение собеседований с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и добродетели.

Отметим, что на "юбилей" Венедиктовой отреагировал и известный юрист Андрей Портнов. Ее работу он оценивает скептически:

"Результаты можно потрогать руками — реабилитация государственных и военных преступников, легализация украденных у государства средств и активов, прикрытие их офшоров и прощение мародёров. В следующие сто дней можно смело проводить с ними совместный раздел добычи, стать акционером, начислять себе дивиденды и голосовать на собраниях акционеров", - написал Портнов в своем телеграм-канале.

Ранее "Страна" писала, что Венедиктова закрыла дело VAB Банка против Бахматюка.

Также мы рассказывали, что генпрокурор назвала три дела, которые уже закрыла против Порошенко.