Генпрокурор Венедиктова рассказала, как за 100 дней отправила в тюрьму 4400 человек
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что за 100 дней, пока она на должности прокурора, тысячи людей посадили по делам прокуратуры. При этом она признала, что среди них нет топ-коррпционеров, но обещает им приговоры в будущем.
Об этом она сказала в своем видеообращении.
В видео Венедиктова рассказывает о своих достижениях на должности.
"Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона – все еще впереди. За весну, которая стала символической порой наказаний, 4400 человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 – уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций", - сообщила Венедиктова.
Генпрокурор также напомнила о завершении расследования в производстве по заказу и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Она добавила, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 миллиона 400 тысяч уголовных производств, а в суд направлено более 30 тысяч дел. Судом приняты обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн гривен убытков.
Сообщено о подозрении также в более тысячи уголовных производств о совершении преступлений в бюджетной сфере и в около 500 – в совершении преступлений против окружающей среды и в земельной сфере.
Кроме того, за 100 дней уже разоблачены 106 организованных групп. Она сообщила, что на личном контроле генпрокурора находится состояние досудебного расследования и процессуального руководства в более четырех десятках уголовных производств.
Также генпрокурор рассказала, что сейчас идет работа по проведению аттестации прокуроров регионального уровня. С 1 июля начнется последний этап аттестации – проведение собеседований с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и добродетели.
Отметим, что на "юбилей" Венедиктовой отреагировал и известный юрист Андрей Портнов. Ее работу он оценивает скептически:
"Результаты можно потрогать руками — реабилитация государственных и военных преступников, легализация украденных у государства средств и активов, прикрытие их офшоров и прощение мародёров. В следующие сто дней можно смело проводить с ними совместный раздел добычи, стать акционером, начислять себе дивиденды и голосовать на собраниях акционеров", - написал Портнов в своем телеграм-канале.
Ранее "Страна" писала, что Венедиктова закрыла дело VAB Банка против Бахматюка.
Также мы рассказывали, что генпрокурор назвала три дела, которые уже закрыла против Порошенко.