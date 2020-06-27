По состоянию на утро субботы, 27 июня, обесточенными в Ивано-Франковской области из-за сильного паводка остаются около четырех тысяч домов. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 27 июня остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Ивано-Франковской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка", — говорится в сообщении.

Также спасатели уточнили, что всего на территории указанных областей уже погибли трое украинцев. Спасти за сутки удалось 46 человек.

Напомним, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные осадки. Это привело к масштабным дождевым паводкам. В течение нескольких дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков.

Как сообщалось в среду, Закарпатье пострадало от наводнений на 125 млн грн, а Ивано-Франковск попросил 500 млн грн у государства