Глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что украинские чиновники вытеснили государство

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые действуют именем несуществующего государства, потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, защищает всех. Где такое в Украине существует? В ней существует куча чиновников, а в каждой их группе есть свой начальник", — сказал он.

Саакашвили рассказал, что действия каждого чиновника определяются его принадлежностью к определенной группе.

"Ходит, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", — рассказал он.

Саакашвили рассказал, почему в Украине нет государства. Смотреть с 39:55. Видео: YouTube/Украина 24

До этого мы приводили слова Саакашвили о том, что Россия далеко обошла Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы.

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили обругал предпринимателя, спросившего о результатах работы Нацсовета реформ.