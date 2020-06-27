Президент Соединенных Штатов Америки пригрозил протестующим, которые сносят памятники деятелям прошлого, которых они считают расистами, тюрьмой. Президент подписал указ об ответственности для тех, кто повреждает памятники.

Об этом президент США написал в своем Twitter в пятницу, 26 июня.

"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ, защищающий американские монументы, мемориалы и статуи…. Долгие тюремные сроки (предусмотрены) за эти акты беззакония, совершаемые против нашей великой страны", - написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что отменил свою поездку на выходные в Бедминстер (штат Нью-Джерси), чтобы "удостовериться, что в Вашингтоне соблюдаются закон и порядок".

За минувшие дни вандалы пытались снести несколько памятников, в том числе статую бывшему президенту США Эндрю Джексону, стоящую перед Белым домом. Попытке свалить памятник помешала полиция, несколько человек были задержаны.

За разрушение памятников может грозить до 10 лет заключения.

Эндрю Джексон, занимавший пост президента в США с 1829 по 1837 год, является одной из наиболее спорных фигур в американской истории. Он был не только рабовладельцем, но и массово переселял индейцев в резервации, чтобы расчистить территорию для белых поселенцев. Дональд Трамп называл себя сторонником Джексона.

Напомним, во всем мире на фоне протестов против расизма и полицейского осквернению подвергаются и памятники другим историческим личностям, которых считтают расистами и обвиняют за их поступки в прошлом. Например, в Брюсселе антирасистскими лозунгами разрисовали статую короля Леопольда II, которому вспомнили жесткую колониальную политику в Африке.

Также мы сообщали, что в США во время "черного майдана" массово рушат памятники конфедератам, один из них при падении ранил вандала. Также в США призвали сносить памятники и уничтожать фрески с белым Иисусом Христом.