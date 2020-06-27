Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир больше не может считать мировое лидерство Соединенных Штатов как то, что само собой разумеющееся. Причем ей тревожно из-за этого. И она призывает США не отказываться от трансатлантического партнерства.

Об этом она рассказала во время общения с The Guardian.

"Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если бы США сейчас захотели отказаться от этой роли по своей воле, нам пришлось бы очень глубоко задуматься", — сказала она.

Отметим, что критика со стороны Меркель в сторону президента США Дональда Трампа усилилась после того, как глава Белого дома решил вывести из Германии почти десять тысяч американских военных, которых он планирует перебросить в страны Восточной Европы.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, а интересы Соединенных Штатов Америки. Посмотрите на мир, посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерном зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя, чем во время холодной войны", — рассказала Меркель.

Напомним, о решении уменьшить американский контингент в Германии стало известно вначале июня. Источники из Белого дома отрицали тот факт, что на данный шаг Дональд Трамп пошел из-за напряженности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на фоне грядущего саммита "Большой семерки", который был запланирован на конец июня, и куда лидер США хочет пригласить Россию. Тогда в Германии находились около 34 500 военных, вывели 9 500 бойцов.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на как можно скорейшее введение войск Соединенных Штатов, которые Дональд Трамп решил вывести из Германии.

Позже стало известно, что ввести в войска в Польшу Трамп обещал Анджею Дуде во время совместной пресс-конференции в Белом доме. Вместе с тем в России поспешили высказать обеспокоенность решением Соединенных Штатов.