Меркель стало тревожно из-за намерений Трампа вывести войска США из Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир больше не может считать мировое лидерство Соединенных Штатов как то, что само собой разумеющееся. Причем ей тревожно из-за этого. И она призывает США не отказываться от трансатлантического партнерства.
Об этом она рассказала во время общения с The Guardian.
"Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если бы США сейчас захотели отказаться от этой роли по своей воле, нам пришлось бы очень глубоко задуматься", — сказала она.
Отметим, что критика со стороны Меркель в сторону президента США Дональда Трампа усилилась после того, как глава Белого дома решил вывести из Германии почти десять тысяч американских военных, которых он планирует перебросить в страны Восточной Европы.
"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, а интересы Соединенных Штатов Америки. Посмотрите на мир, посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерном зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя, чем во время холодной войны", — рассказала Меркель.
Напомним, о решении уменьшить американский контингент в Германии стало известно вначале июня. Источники из Белого дома отрицали тот факт, что на данный шаг Дональд Трамп пошел из-за напряженности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на фоне грядущего саммита "Большой семерки", который был запланирован на конец июня, и куда лидер США хочет пригласить Россию. Тогда в Германии находились около 34 500 военных, вывели 9 500 бойцов.
После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на как можно скорейшее введение войск Соединенных Штатов, которые Дональд Трамп решил вывести из Германии.
Позже стало известно, что ввести в войска в Польшу Трамп обещал Анджею Дуде во время совместной пресс-конференции в Белом доме. Вместе с тем в России поспешили высказать обеспокоенность решением Соединенных Штатов.