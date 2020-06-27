С мая в Украине стало почти в три раза увеличилось количество заболеваний пневмонией вместе с ростом количества заболевших коронавирусом. За сутки с пневмонией обращаются до тысячи человек.

Об этом на брифинге МОЗ рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день мы за сутки тестируем новых случаев пневмоний от 700 до тысячи. В мае, когда мы начали смягчать карантинные меры, это количество было около 250-300 случаев в день. То есть почти в 3 раза увеличилось количество пневмоний", - сообщил министр.

Степанов подчеркнул, что это происходит в июне – в летний период, когда обычно количество пневмоний существенно падает, потому что они имеют определенную сезонность.

Кроме того, Степанов заявил, что увеличение количества новых случаев коронавируса не связано только с увеличением количества тестирований.

"Конечно, мы увеличили количество тестирований, и это была наша стратегия. В начале апреля это было 200-300 тестирований в сутки, а сегодня это около 12-14 тысяч тестирований в сутки. То есть это увеличение в разы, в десятки раз...Но, кроме увеличения количества тестов, мы наблюдаем, во-первых, увеличение количества обращений с симптомами коронавирусной болезни, во-вторых, наблюдаем увеличение количества госпитализаций", - рассказал Степанов.

Напомним, что коронавирусная болезнь также называется атипичной пневмонией из-за того, что симптомы Covid-19 очень похожи на симптомы пневмонии и определить, пневмония это или нет можно только с помощью теста.

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