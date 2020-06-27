В субботу, 27 июня, стало известно о принятом решении Совета исполнительных директоров Всемирного банка выделить Украине 350 млн долларов кредита. Первый транш будет направлен на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий от эпидемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте банка.

Так, по словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Бенерджи, 350 млн долларов выделяются на поддержку государственного бюджета страны.

"Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", — сказал он.

Вместе с тем Всемирный банк поддержал реформу газового сектора Украины, а также принятие закона об открытии рынка земли. Второй транш будет направлен на дальнейшие реформы и увеличение пенсионных выплат.

Напомним, в МВФ объяснили прогноз падения украинского внутреннего валового продукта (ВВП) в 2020 году на 8,2% слабыми запасами накоплений украинских домохозяйств и ограниченной фискальной поддержкой экономики.

Также "Страна" писала, по данным НБУ, к концу года реальный ВВП Украины может упасть более чем на 5%.