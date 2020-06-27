В Киеве ухудшается ситуация с заражением коронавирусом нового типа. За сутки болезнь выявили еще у 142 жителей города.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

За сутки заболели:

72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет

60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет

6 девочек от 9 до 16 лет и 4 мальчиков- от 2 до 15 лет.

В том числе заразились и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском - 20. Но в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев.

Отметим, что этот дневной показатель близок к антирекорду, который был установлен в середине мая (153 случая), когда выявили вспышку инфекции в интернате для девочек.

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Ранее "Страна" писала, что Степанов заявил, что в 13 областях Украины могут ужесточить карантин из-за коронавируса. Кличко также пригрозил введением жестких ограничений, если горожане не будут соблюдать правила карантина.