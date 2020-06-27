Бывший глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, который днями ранее попался на взятке, заявил в суде о своей невиновности. Чиновник утверждает, что стал политической жертвой.

Об этом он рассказал в ходе заседания суда, которое транслировалось на YouTube.

"Уважаемый суд. Я хочу сделать заявление о том, что я не совершал никакого уголовного правонарушения. Считаю себя невиновным. Считаю, что данные материалы полностью сфабрикованы, чтобы дискредитировать моё честное имя. Я совестно работал с 11 ноября, и продолжаю работать по состоянию на сегодня, несмотря на указ президента, на должности главы Кировоградской ОГА", — сказал он.

При этом Балонь утверждает, что в протоколе правоохранителей правдой является лишь первый абзац. Все остальное – творчество силовиков.

"Что касается инкриминируемой мне уголовного преступления - хочу сказать, где есть правда, а где творчество. Правда есть только в первом абзаце протокола допроса свидетеля - Бойчука Игоря Романовича. Он давал показания 15 мая 2020 года. Все остальное - чистое творчество тех, кто позволил себе составить эти процессуальные документы, из-за которых я сегодня пребываю в зале суда", - рассказал он.

Балонь считает себя жертвой политических игр.

Заседание суда по делу Балони. Смотреть с 35:00. Видео: YouTube/Высший антикоррупционный суд

Напомним, что в четверг главу Кировоградской областной государственной администрации и сотрудника ОГА поймали при получении взятки. Чиновники, по версии НАБУ, вымогали 1,8 миллионов гривен с главы местной Госпотребслужбы. После этого Владимир Зеленский уволил Балоня с поста главы облгосадминистрации.

Также "Страна" писала, что Высший антикоррупционный суд Украины приговорил Балоня к нахождению под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн гривен.