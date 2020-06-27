Украинцам с 1 июля не разрешат въезд в Европу из-за высоких показателей коронавируса - СМИ
Европейские дипломаты определили критерии, по которым они смогут открыть внешние границы Евросоюза для стран, которые не входят в него. Границы планируют открыть с 1 июля. Украина с ее статистикой заражения коронавирусом не попадает в список стран, жителям которых разрешат въезд в Европу.
Об этом сообщает издание Politico, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.
С 1 июля открывается въезд для стран, где уровень заражения равен или ниже, чем средний в Европе. В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по ЕС.
Отметим, что уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине он превышает показатель в 50.
В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надежны ее данные.
В первую редакцию списка стран, гражданам которых разрешат въезжать в ЕС, войдут менее 20 стран. Украины в списке нет.
Полный список, согласованный в пятницу, включает:
- Алжир
- Австралию
- Канаду
- Грузию
- Японию
- Черногорию
- Марокко
- Новую Зеландию
- Руанду
- Сербию
- Южную Корею
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
- Андорру
- Сан-Марино
- Монако
- Ватикан
Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза.
Список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий, согласились дипломаты.
Ранее "Страна" писала, что Грузия полностью закрыла авиасообщение до августа.
Также мы рассказывали, что с 1 июля между Турцией и Украиной будет возобновлено авиасообщение и Анкара пообещала с этой даты открыть тест-центры по определению коронавирусной инфекции Covid-19 во всех крупных аэропортах cтраны.