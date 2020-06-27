Европейские дипломаты определили критерии, по которым они смогут открыть внешние границы Евросоюза для стран, которые не входят в него. Границы планируют открыть с 1 июля. Украина с ее статистикой заражения коронавирусом не попадает в список стран, жителям которых разрешат въезд в Европу.

Об этом сообщает издание Politico, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

С 1 июля открывается въезд для стран, где уровень заражения равен или ниже, чем средний в Европе. В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по ЕС.

Отметим, что уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине он превышает показатель в 50.

В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надежны ее данные.

В первую редакцию списка стран, гражданам которых разрешат въезжать в ЕС, войдут менее 20 стран. Украины в списке нет.

Полный список, согласованный в пятницу, включает:

Алжир

Австралию

Канаду

Грузию

Японию

Черногорию

Марокко

Новую Зеландию

Руанду

Сербию

Южную Корею

Таиланд

Тунис

Уругвай

Андорру

Сан-Марино

Монако

Ватикан

Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза.

Список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития событий, согласились дипломаты.

Ранее "Страна" писала, что Грузия полностью закрыла авиасообщение до августа.

Также мы рассказывали, что с 1 июля между Турцией и Украиной будет возобновлено авиасообщение и Анкара пообещала с этой даты открыть тест-центры по определению коронавирусной инфекции Covid-19 во всех крупных аэропортах cтраны.