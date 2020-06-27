Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун призвала украинцев принять культуру гей-отношений, воспринимать гомосексуальные семьи так же нормально, как они воспринимают гетеросексуальные пары.

В качестве примера она привела свою бабушку, которая радовалась, что гей-пара из украинской диаспоры усыновила сироту.

Об этом Уляна Супрун написала на своей странице в Facebook.

Супрун рассказала, что на службе в церкви бабушка увидела давнего знакомого Уляны, который был с другим мужчиной и ребенком. И бабушка, которой к тому времени уже было более 90 лет, просто порадовалась за счастливую семью, которая усыновила сироту: "Двух пап, которые водят своего ребенка в церковь, обучают украинскому языку и культуре, являются частью общины, где все воспринимают их семью нормально", - объясняет Супрун.

"Когда говорят, что наше общество просто не готово принять культуру гей-отношений, я вспоминаю свою бабушку. Она живет в Соединенных Штатах, но много лет своей жизни прожила в Украине. Она родилась в маленьком городке на Галичине в 20-х годах прошлого века. Во время Второй мировой войны была связной в украинском подпольном движении, который боролся против нацистов и советов. Прятала участников УПА в своем доме. Постоянно находилась под угрозой быть пойманной энкавэдистами. После войны ей, ее мужу и дочери пришлось уехать из Украины. Она много пережила и видела в своей жизни. Но не закрылась от людей, а наоборот - научилась их принимать такими, какие они есть", - написала Супрун.

Она рассказала, что хотела жить в мире, где так происходит везде. Где 90-летние бабушки и дедушки, 20-летние ребята, 50-летние мужчины и женщины видят двух пап или мам и просто проходят мимо, занятые своими делами, как они это делают, когда видят любую другую обычную семью.

Между тем, в Украине дела с равенством у секс-меньшинств обстоят не очень хорошо. Так, ранее "Страна" писала, что в Киеве полиция нагрянула в бар, где проходил "Киевпрайд".

Также мы писали, что в"Оппоплатформе" осудили то, что активисты киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride "прикрепили" к мечу монумента "Родина-мать" радужный флаг представителей сексуальных меньшинств. Оппозиция назвала это "идиотской выходкой".