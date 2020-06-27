В 13 областях Украины могут усилить карантин из-за широкого распространения коронавируса. Решение должны принять региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в субботу на брифинге МОЗ сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что в условиях адаптивного карантина количество случаев коронавируса в стране резко возросло, ухудшилась динамика, резко заполнились койки в больницах, которые выделены под лечение больных с коронаструсом.

"Это и западные области и город Киев, поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей и на региональных комиссиях ТЭБ и ЧС будут принимать решения об усилении карантинных мер на территории того или иного региона", - сообщил Степанов.

По словам министра Степанова, критерии усиления карантинных мер четко определены в постановлении Кабинета министров Украины. Так, ужесточение ограничений может касаться и работы городского транспорта, и работы спортивных учреждений, фитнес-центров, а также детских садов и прочего.

Ранее "Страна" писала, что в Киевской области ужесточили карантин и ограничили массовые мероприятия.

Также мы рассказывали, что в Киеве местные власти рассматривают возможность ужесточения карантина, которое коснется в том числе работы общественного транспорта.