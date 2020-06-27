Несмотря на пандемию коронавируса в Европе начался туристический сезон. Но отдыхающие должны держать дистанцию, быть на пляже в масках и дезинфицировать руки. Из-за этого в мире может появиьься новая мода на купальники "трикини" - бикини с маской в тон.

Подобной концепцией поделилась на своей странице в Facebook итальянский дизайнер купальников марки Elexa Beachwear Тициана Скарамуцо.

Дизайнер из курортного города Сенигаллия на итальянском побережье Адриатического моря, была вынуждена сократить свое обычное производство вдвое и начала выпускать защитные маски, чтобы не закрывать предприятие. Затем она создала защитную маску в тон бикини и разместила фотографию своей дочери в новом купальном костюме на собственной странице Facebook.

Позже Тициана Скарамуцо рассказала прессе, что хотела таким образом позабавить своих друзей и поднять им настроение во время карантина, но даже не думала, что вскоре создаст целую коллекцию "трикини".

По задумке дизайнера в этом купальном костюме, состоящем их трех частей, маска - не просто средство защиты, но и красивый аксессуар. В конце мая Тициана Скарамуцо начала получать первые заказы. Цена такого комплекта - около 60 евро.

Фото: Facebook/Elexia Beachwear

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