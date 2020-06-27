Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал, который возник после ее слов о "детях низкого качества". Он назвал ее торпедой и возможной причиной провала на местных выборах.

Об этом заявила сама парламентарий в эфире Апостроф TV.

"Он сказал, что я торпеда, и конечно что я могу влиять на то, что можем проиграть местные выборы", сказала она.

Третьякова уточнила, что разговор между ней и Зеленским состоялся по поводу обсуждения проекта законов, которые ее комитет подготовил для рассмотрения в Верховной Раде на следующей неделе.

"У нас была встреча относительно формирования и обсуждения законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов - 2275, который затрагивает те самые интересы профсоюзов, которые вытянули эту фразу из видео вебинара, написали обращение и положили начало тиражированию этого скандала", —рассказала она.

Третьякова рассказала о реакции Зеленского на скандал. Видео: YouTube/Апостроф TV

Напомним, в сеть попало очередное скандальное видео, на котором Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. Подробнее об этом скандале можно прочитать в нашем материале.

Позже во фракции "Слуга народа" принесли извинения за слова депутата Галины Третьяковой.