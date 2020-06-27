Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взял бывшего главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня, который попался на взятке, под арест. Экс-чиновник может выйти на свободу, внеся залог в 10 миллионов гривен.

Это следует из трансляции судебного заседания.



Прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили ходатайство об избрании меры пресечения бывшему главе Кировоградской областной госадминистрации Андрею Балоню и его помощнику, подозреваемым в получении неправомерной выгоды в размере 1,8 миллиона гривен.

Видео: YouTube/Вищий антикорупційний суд

Напомним, что в четверг главу Кировоградской областной государственной администрации и сотрудника ОГА поймали при получении взятки. Чиновники хотели 1,8 миллионов гривен. После этого Владимир Зеленский уволил Балоня с поста главы облгосадминистрации.